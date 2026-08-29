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Паредес — о своей 10-матчевой дисквалификации после финала ЧМ-2026: «Мне это показалось преувеличением»

Паредес — о своей 10-матчевой дисквалификации после финала ЧМ-2026: «Мне это показалось преувеличением»

Полузащитник сборной Аргентины и «Боки Хуниорс» Леандро Паредес высказался о своей 10-матчевой дисквалификации, полученной от ФИФА после финала чемпионата мира 2026 года.

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