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Регион 29

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Начальница почты в Поморье присвоила деньги организации и отдала их знакомой в долг

Начальница почты в Поморье присвоила деньги организации и отдала их знакомой в долг

Уголовное дело в отношении 32-летней женщины направлено в Плесецкий районный суд.В Плесецком округе в суд направили уголовное дело в отношении 32-летней начальницы отделения почтовой связи.

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