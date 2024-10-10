Пугачева «вывозит» свой замок из России по частям

По информации Telegram-канала SHOT, Алла Пугачева предприняла попытку вывезти из России свою коллекцию антиквариата, оцененную в $20 млн В список ценных вещей, оформленных на Максима Галкина*, входили французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.