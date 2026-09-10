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Царьград

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Во Владимире 13 сентября пройдёт семейный фестиваль «Владимирский папа»

Во Владимире 13 сентября пройдёт семейный фестиваль «Владимирский папа»

Семейный фестиваль «Владимирский папа» откроется 13 сентября в 12:00 на территории Центрального парка культуры и отдыха Владимира.

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