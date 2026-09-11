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Влияние картин художников и изображений, сгенерированных ИИ, на стрессовые состояния

Исследование, опубликованное в журнале «Вестник Омского университета. Серия: Психология», посвящено сравнительному анализу влияния картин, созданных художниками, и изображений, сгенерированных нейросетями, на эмоциональное состояние человека.

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