Влияние картин художников и изображений, сгенерированных ИИ, на стрессовые состояния

Исследование, опубликованное в журнале «Вестник Омского университета. Серия: Психология», посвящено сравнительному анализу влияния картин, созданных художниками, и изображений, сгенерированных нейросетями, на эмоциональное состояние человека.
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