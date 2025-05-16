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Российский бизнесмен поверил в популярную схему мошенников и лишился нескольких миллионов

Российский бизнесмен поверил в популярную схему мошенников и лишился нескольких миллионов

В Новокузнецке 39-летний бизнесмен поверил звонку от мошенников, которые убедили его в том, что он подозреваемый по делу об утечке персональных данных своих бывших подчиненных, и лишился 6,5 миллиона рублей.

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