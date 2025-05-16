Российский бизнесмен поверил в популярную схему мошенников и лишился нескольких миллионов

В Новокузнецке 39-летний бизнесмен поверил звонку от мошенников, которые убедили его в том, что он подозреваемый по делу об утечке персональных данных своих бывших подчиненных, и лишился 6,5 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии