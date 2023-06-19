БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

Фото: UAC/Global Look PressТекст: Алёна Задорожная Эксперты назвали последствия ареста Канадой российского Ан-124 «Руслан» Правительство Канады решило арестовать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» спустя полтора года после задержания.

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