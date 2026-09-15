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ИА Регнум

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Депутат Рады заявила о финансировании из бюджета только трех направлений

На Украине из-за нехватки средств в бюджете финансирование осталось только в трех сферах. Об этом 15 сентября заявила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

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