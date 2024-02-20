Счетная палата ХМАО выявила нарушения на сумму 1,5 миллиарда рублей

Счетная палата ХМАО выявила нарушений на сумму 1,5 миллиарда рублей за четвертый квартал 2023 года. Об этом на заседании комитета окружной думы по бюджету и финансам рассказал глава ведомства Владислав Маркунас.
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