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«Пари НН» о 0:1: «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти»

«Пари НН» о 0:1: «Ростов» побеждает благодаря «домашнему» пенальти»

«Пари НН» уступил «Ростову» на выезде в 16-м туре Мир РПЛ (0:1). Единственный гол в матче забил Максим Осипенко – защитник реализовал пенальти, назначенный за фол Максима Шнапцева на Хорене Байрамяне.

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