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Косметолог Овдей предостерегла от использования народных средств против прыщей

Косметолог Овдей предостерегла от использования народных средств против прыщей

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Наталья Овдей сообщила «Газете.Ru» , что попытки избавиться от прыщей с помощью народных средств могут привести к нежелательным последствиям.

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