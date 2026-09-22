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Царьград

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Роберт Нарделла назвал изучение русского языка сложнейшей задачей

Роберт Нарделла назвал изучение русского языка сложнейшей задачей

Американский хоккеист Роберт Нарделла из "Торпедо", продливший контракт до мая 2027 года, рассказал о сложностях изучения русского языка.

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