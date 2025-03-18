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Царьград

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  • spss
    говорили что не будет перемирия,что нельзя так делать (и ввп).....а тут опять за старое....так и к 2014 г  согласятся..."Полыхает - мама ...
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    Никто ничего с их стороны выполнять не будет, а мы как всегда дарим им карт-бланш на месяц, а потом будем руками разв..."Полыхает - мама ...
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Ученые выяснили, что люди с высшим образованием медленнее стареют

Ученые выяснили, что люди с высшим образованием медленнее стареют

В рамках исследования были проанализированы данные более 800 тысяч человек.Люди, обладающие более высоким уровнем дохода и образования, демонстрируют признаки замедленного старения и реже страдают от заболеваний, связанных с возрастом, в отличие от тех, кто находится в менее благоприятном социально-экономическом положении.

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