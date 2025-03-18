Ученые выяснили, что люди с высшим образованием медленнее стареют

В рамках исследования были проанализированы данные более 800 тысяч человек.Люди, обладающие более высоким уровнем дохода и образования, демонстрируют признаки замедленного старения и реже страдают от заболеваний, связанных с возрастом, в отличие от тех, кто находится в менее благоприятном социально-экономическом положении.