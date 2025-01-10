Вчера Малибу - всё

Руслан Бах Помните был такой старый американский сериал про спасателей на пляже. Там ещё снималась, эта, как её, дочка аптекаря, прям как Маргаретт Тэтчер, только американского розлива, в смысле с сиськами.
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