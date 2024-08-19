Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Если бы эти средства были использованы в целях развития промышленности то экономика бы поднималась, падала инфляция а...Про "перегрев эко...
  • Акимова Татьяна
    Не говори гоп...Бои в Курской обл...
  • Сергей Рубцов
    Хватит плакаться!!!! Вьебать первыми и не фига ссать!!!! Начали сво так бейте первыми , или обосрались опять!!! Будем...Украина планирует...

Итальянские мобильные крематории уже в Сумах

Итальянские мобильные крематории уже в Сумах

Завершается вторая неделя боев в Курской области. Пока задачи разгрома вторгшейся на нашу территорию группировки противника решают мобильные соединения сил специальных операций, ВДВ, морская пехота, спецназ «Ахмат», разведывательные подразделения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх