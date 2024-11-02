В городской больнице Нового Уренгоя переехал кабинет неотложной лор-помощи

Кабинет неотложной помощи оториноларинголога переехал на второй этаж поликлиники № 1. Теперь он располагается в помещении № 203, сообщила новоуренгойская центральная больница в официальном telegram-канале.
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