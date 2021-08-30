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Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана

Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана

Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь государство полностью под контролем движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил 31 августа официальный представитель политбюро талибов Мохаммад Наим.

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