Талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана

Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь государство полностью под контролем движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил 31 августа официальный представитель политбюро талибов Мохаммад Наим.
Все иностранные военные покинули территорию Афганистана, теперь государство полностью под контролем движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), заявил 31 августа официальный представитель политбюро талибов Мохаммад Наим.
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