Стоит ли хранить сбережения в долларах? Эксперты советуют рассмотреть другие варианты инвестиций Ольга ВайленкоВ последние годы доллар традиционно считался популярным и надежным способом для сбережения средств среди россиян.
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