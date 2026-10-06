Кабмин определит, когда возможно использование только суверенных ИИ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в чувствительных областях будет определять, когда возможно использование только суверенных или национальный фундаментальных моделей ИИ.
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