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Новости Тамбова

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Лаборатория «Тамбовской сетевой компании» подтвердила свою компетентность в национальной системе аккредитации

Лаборатория «Тамбовской сетевой компании» подтвердила свою компетентность в национальной системе аккредитации

Общество, 3 минуты назад Фото: АО «Тамбовская сетевая компания" Центральная испытательная лаборатория АО «ТСК» успешно прошла проверку Росаккредитации и получила официальное подтверждение соответствия требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

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