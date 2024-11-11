Стало известно, как в скором времени изменится ЕГЭ

Об этом рассказали в Рособрнадзоре. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями заявил, что в обозримом будущем в ЕГЭ по биологии, химии и физике может появиться практическая часть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии