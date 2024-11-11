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  • Eduard
    Тысячи славян не могут в Россию вернутся,а миллионам чурбанов паспорта дают зачем-то.У них война?Полиция задержала...
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  • людмила макарова
    Давно пора Питер очистить от этих тварейПолиция задержала...

Стало известно, как в скором времени изменится ЕГЭ

Стало известно, как в скором времени изменится ЕГЭ

Об этом рассказали в Рособрнадзоре. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями заявил, что в обозримом будущем в ЕГЭ по биологии, химии и физике может появиться практическая часть.

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