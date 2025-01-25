В Барнауле локализовали крупный пожар на улице Никитина

Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем Тушение пожара на улице Никитина / Фото: МЧС Алтайского края Пожар по улице Никитина в Барнауле локализовали на площади около 200 квадратных метров, сообщили в МЧС Алтайского края.