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Кредиторы Tesla считают, что Маску пора задуматься о преемнике

Давний инвестор компании Tesla, соучредитель и генеральный директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Росс Гербер заявил, что Илону Маску стоит заняться подбором преемника для компании по производству электромобилей, передает Business Insider.

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