Дональд Трамп: "Это экономическая революция, и мы победим"

«Терпение», — заявил в субботу президент США Дональд Трамп после вступления в силу дополнительных пошлин в 10%, которые затрагивают большую часть товаров, импортируемых в США, одновременно признав, что «это будет не легко», учитывая риски инфляции.
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