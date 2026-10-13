На процессе Лежнева к свидетелю вернулась память

В Советском районном суде города Орла состоялось очередное заседание по уголовному делу советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева.
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