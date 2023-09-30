В США спустя 27 лет задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура

Речь идёт о бывшем гангстере Ките Дэвисе.фото: снимок экрана Youtube.com--> В Лас-Вегасе задержали мужчину, которого подозревают в причастности к расстрелу американского хип-хоп исполнителя Тупака Шакура в 1996 году.
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