В США спустя 27 лет задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура

Речь идёт о бывшем гангстере Ките Дэвисе.фото: снимок экрана Youtube.com--> В Лас-Вегасе задержали мужчину, которого подозревают в причастности к расстрелу американского хип-хоп исполнителя Тупака Шакура в 1996 году.