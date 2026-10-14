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По итогам прокурорских проверок десятки детских площадок привели в порядок в Крыму

По итогам прокурорских проверок десятки детских площадок привели в порядок в Крыму

По данным пресс‑службы республиканской прокуратуры, капитальный ремонт выполнен на 58 объектах. Параллельно на 26 площадках специалисты полностью демонтировали устаревшее оборудование — конструкции, которые из‑за сильного износа представляли реальную угрозу для юных посетителей.

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