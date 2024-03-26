Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • АндрейБорков
    Крыса визжит из б...
  • Елена Смирнова
    для них смерть лучший подарок! что такое смерть? миг и тебя нет!«Это я»: силовики...
  • Владимир Елкин
    Полностью поддерживаю силовиков! Надо им сказать спасибо, что не порезали на ремни эту мразь в ходе задержания!«Это я»: силовики...

"Нет зла – есть брезгливость": Охлобыстину хватило пары слов для "моли" в культуре, досталось и Киркорову

"Нет зла – есть брезгливость": Охлобыстину хватило пары слов для "моли" в культуре, досталось и Киркорову

  Иван Охлобыстин из тех патриотов, которые не на словах, а на деле показывают, что значит быть русским.

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