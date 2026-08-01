В ФРГ заявили о "ментальной мобилизации" общества из-за визитов военных в школы

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Депутат Палаты представителей Берлина и лидер городского отделения партии BSW (ранее "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Александер Кинг раскритиковал визиты военных ФРГ в немецкие школы и заявил о "ментальной мобилизации" общества.
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