ФОТО: ULTRASKRIP/SHUTTERSTОСK.СОM "Такими командирами, как Иван Попов, Родина может гордиться", – сказал Андрей Турчак.
ТЕХНОЛОГИИ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ: РУССКОГО ГЕНЕРАЛА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗВАЛА АРМИИ
Комментарии
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Святогор Князев
Большей чуши автор написать не мог! Потому что и так дно! Особенно про Россию на пороге победы в ПМВ!!!!! Браво! Неучи! Собственно здесь можно остановиться и больше ничего не писать! Но! Сталин менял генералов как перчатки, добиваясь безупречного выполнения боевых задач! Друзья, могут хоть на голову насрать русскому народу, но всегда останутся на плаву... Дайте уже генералисимусса Шойгу, и маршала Герасимову! Может добровольно уйдут? Снова взорвали крымский мост, ещё один генерал армии ожидающий маршала - Золотов! Этот тоже героически отстаивал мост?
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2 час.
Святогор Князев
У Шойги в войсках ещё до СВО кличка была "Колхозник"! Думаете что-то поменялось? Армия стала его любить? Вот он и мстит. Нам нужна победа, а не непреклонность Путина! С такими генералами и НАТЫ не надо!
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2 час.
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