Также президент России распорядился упростить сбор документов для наших граждан. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений, направленных на повышение прозрачности системы социальной поддержки и упрощение процедуры получения выплат для граждан.
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