Самый актуальный маникюр на сегодняшний день: тренды 2025 года

Актуальные тренды, дизайн, цвет и форма ногтей в 2025 году, советы экспертов. Тренды Дизайн Цвет Форма Материал прокомментировали: Виолетта Зауэрвальд, эксперт по маникюру, владелица салона Zauerwald; Юлия Бахарева, топ-мастер имидж-лаборатории «Персона».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии