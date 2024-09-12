Хулио Морено: Наконец-то биткоин переходит из слабых рук в сильные

Руководитель исследовательского отдела аналитической платформы CryptoQuant сообщил, что количество биткоинов у краткосрочных держателей снижается, в то время как долгосрочные инвесторы продолжают накапливать активы, что, по его мнению, окажет позитивное влияние на рынок.