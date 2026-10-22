Что нового появилось для детей? Собрала три интересные новинки: онлайн-игру о здоровом питании для детей от 3 до 9 лет, коллекцию одежды с зубастыми монстриками Fuggler и кулинарную книгу с рецептами из мира фей.
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