10 аптечных трав, которые могут быть опасны для здоровья

Иногда лечение народными средствами может стать причиной судорог или резкого падения давления. Иммунитет каждого человека индивидуален, а потому на разные аптечные травы у кого-то может возникнуть аллергия.
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