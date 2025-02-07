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10 аптечных трав, которые могут быть опасны для здоровья

10 аптечных трав, которые могут быть опасны для здоровья

Иногда лечение народными средствами может стать причиной судорог или резкого падения давления.   Иммунитет каждого человека индивидуален, а потому на разные аптечные травы у кого-то может возникнуть аллергия.

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