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Татар-информ

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У комитета по транспорту Казани сменился номер телефона горячей линии

У комитета по транспорту теперь действует новый номер телефона горячей линии. «С 16 сентября 2024-го по всем вопросам транспортного обслуживания жители Казани могут обращаться по номеру телефона 223-28-28», - говорится в сообщении.

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