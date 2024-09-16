У комитета по транспорту Казани сменился номер телефона горячей линии

У комитета по транспорту теперь действует новый номер телефона горячей линии. «С 16 сентября 2024-го по всем вопросам транспортного обслуживания жители Казани могут обращаться по номеру телефона 223-28-28», - говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии