Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

Анфиса Иванова

Этот " козел" из КС РФ , который против смертной казни - это Валерий Зорькин! Но...но тут есть НО : статья закон периода СВО о казни преступников может вступить в силу только по решению и вердикту судов - уголовного гражданского и военного трибунала. В Селидове личности этих преступников-фашистов пока не установлены... И вопрос большой - будут ли установлены...