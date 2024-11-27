Страшное видео из Селидова рассказало всё: ВСУ оставляют наступающей русской армии мёртвые города Вадим Егоров Украинская армия бежит, оставляя после себя развалины и мёртвые тела.
Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу
Комментарии
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Виктор Шилин
Не брать в плен, как бы не просились. НЕ БРАТЬ!!!
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19 час.
Алексей Попов
ранение в голову? Что за херня, убийство в голову!
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13 час.
Анфиса Иванова
Этот " козел" из КС РФ , который против смертной казни - это Валерий Зорькин! Но...но тут есть НО : статья закон периода СВО о казни преступников может вступить в силу только по решению и вердикту судов - уголовного гражданского и военного трибунала. В Селидове личности этих преступников-фашистов пока не установлены... И вопрос большой - будут ли установлены...
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13 час.
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