Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

Страшное видео из Селидова рассказало всё: ВСУ оставляют наступающей русской армии мёртвые города Вадим Егоров Украинская армия бежит, оставляя после себя развалины и мёртвые тела.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Не брать в плен, как бы не просились.  НЕ БРАТЬ!!!
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19 час.
Алексей Попов
ранение в голову? Что за херня, убийство в голову!
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13 час.
Анфиса Иванова
Этот &quot; козел&quot; из КС РФ ,  который против смертной казни - это Валерий Зорькин!  Но...но тут есть НО : статья закон периода СВО о казни преступников может вступить в силу только по решению и вердикту судов - уголовного гражданского и военного трибунала.  В Селидове личности  этих преступников-фашистов пока не установлены...  И вопрос большой - будут ли установлены...
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13 час.

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