Сенатор Умаханов высказался по вопросу запрета никабов

Сенатор Ильяс Умаханов высказался на тему запрета никабов в России. «Моё понимание этого вопроса таково — совершенно спокойно отношусь к тому, что никабы и паранджу носят в тех странах, где это является национальной традицией.
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