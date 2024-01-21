Эксперт рассказал, как избежать слежки от Google и обеспечить безопасность смартфона Елена ГалицкаяРуководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов в эксклюзивном интервью для агентства «Прайм» поделился методами отключения слежки от Google на устройствах под управлением Android, информируют журналисты ftimes.
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