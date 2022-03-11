Мбаппе и его семья убедились, что нужно переходить в «Реал». Форвард «ПСЖ» чувствовал себя на «Бернабеу» как дома

Килиан Мбаппе убедился, что ему стоит перейти в «Реал». По данным Marca, после игры между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1) на «Сантьяго Бернабеу» форвард парижан почувствовал, что сделал правильный выбор, когда решил перейти в мадридский клуб.

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