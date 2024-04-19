В майские праздники между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Сапсаны»

Число рейсов увеличивают из-за высокого спроса на поездки.Высокий спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в майские праздники стал поводом для запуска дополнительных «Сапсанов», сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».