Россия планирует продвигать отечественные компьютерные игры на китайский рынок

Санкт-Петербург, 26 октября /Синьхуа/ -- Министерство цифрового развития РФ делает ставку на продвижение российских компьютерных игр на китайский рынок, так как в Китае большая аудитория пользователей и конструктивное отношение к российским разработкам, сказал глава ведомства Максут Шадаев в интервью, вышедшем в четверг на телеканале "Россия 24".