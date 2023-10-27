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Китай

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Россия планирует продвигать отечественные компьютерные игры на китайский рынок

Санкт-Петербург, 26 октября /Синьхуа/ -- Министерство цифрового развития РФ делает ставку на продвижение российских компьютерных игр на китайский рынок, так как в Китае большая аудитория пользователей и конструктивное отношение к российским разработкам, сказал глава ведомства Максут Шадаев в интервью, вышедшем в четверг на телеканале "Россия 24".

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