ЕС боится конфисковать российские активы, но США настаивают

Российские активы, замороженные Западом, вызвали раскол во взглядах Европы и США. Европейские чиновники отказываются конфисковывать российские активы, опасаясь, что это нарушит международное право, отобьет желание у инвесторов доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России.
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