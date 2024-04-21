ЕС боится конфисковать российские активы, но США настаивают

Российские активы, замороженные Западом, вызвали раскол во взглядах Европы и США. Европейские чиновники отказываются конфисковывать российские активы, опасаясь, что это нарушит международное право, отобьет желание у инвесторов доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России.