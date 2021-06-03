Укрепление Вооруженных сил = экономическому возрождению?

Темы дняПолитикаУкрепление Вооруженных сил = экономическому возрождению? Министерством обороны анонсировано создание новых соединений в ответ на активность НАТО у наших границ.Вернуться к статье607НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSSSasha Sokolovвсе деньги на вооружение,НАТА вас окружает,затяните поясы,а то вас в плен возьмет это НАТОИИринаА как враги коммунистов бесновались против того ,что советские коммунисты вкладавали много денег в ВПК и армию .Татьяна Александровна ШаталоваАвтор - лукавый гусь. По принципу, ни нашим, ни вашим. Ни богу - свечка, ни чёрту - кочерга. Серединка на половинку. Вот - как плохо с экономикой, кроме огромных городов. Вот - как плохо с образованием (действительно плодятся дебилы). Он ещё забыл. как плохо с демографией. и как плохо с эпидемиями онкологии и туберкулёза. С растущей пропастью между 20 миллионами за чертой бедности и героями 10ти первых строчек журнала Форбс. да много, с чем плохо. И, тут же, юлит. Всё равно, я - в восторге от гонки вооружений и укрепления вооруженных сил. Боится? Ведь, сейчас, сатраповских законов много приняли. А Росгвардия превышает, наверное, уже, по численности, регулярные войска.Veter ___Типичная всепропальщица... И к тому-же зачем тебе законы для наведения порядка и Росгвардия, тебе-же интересней как в 90х с кучей преступности и перестрелками из автоматов в центре города по три раза в неделю - для тебя это очень весело...Татьяна Александровна ШаталоваДурак ты. Ветер. или как там тебя. Росгвардия вовсе не для уничтожения мафиозных кланов. Они сейчас процветают ещё лучше. чем в 90тые. Только более культурно. Хотя, и сейчас стреляют - ты, что не слышал? Росгвардия для тех самых 20 миллионов за чертой бедности, кому нечего терять, кроме своих цепей - и которые уже ничего не боятся.Veter ___Не смотри свои любимые "криминальные новости" и подобные передачи, также не ройся в помоях желтой прессы!!! Для твоего здоровья, обратись к психиатру и чем быстрее тем лучше, надеюсь он еще в силах тебе помочь...Просто НиколайВы правы!Кремлебот ПутинаРосгвардия ничего не сможет сделать с 20 миллионами тех, кто действительно ничего не боится, прежде всего по причине кратного численного меньшинства. И мне никто из таких как Вы до сих пор не ответил: по какому принципу насчитали именно 20 млн. "бедных"? Не 40, не 5, а именно 20?Сергей ФедоровТочно, надо одновременно делать это.Veter ___Автор, ты противоречишь сам себе, у тебя тема как раз всепропальщика, под прикрытием якобы твоей радости за оборону, с представленными и заезженными популистскими лозунгами, о пенсионной реформе, о лживых криках что проблемы в России только накапливаются... Автор ни слова не сказал, что в реальности масса проблем в России решается...Татьяна Александровна ШаталоваА вы агитатор правящей элиты. потому, что вы не из тех. кто еле дожил до пенсии. а ему кукиш выставили ещё на три года. И не из тех, кого с работы выкинули в этом возрасте. (Потому. что хозяин - барин. И никакие законы не действуют.) И вы - не из тех самых 20 миллионов за чертой бедности по официальной государственной статистике. Что делается - то в России? Этих бедняков меньше стало? Нет. БОЛЬШЕ. За ковидный год прибавилось на 2. 5 миллиона - тоже по официальной статистике. Но вам то - что? Сытый голодного не разумеет. "Всепропальщики" - удобное клеймо, не правда. ли? Все. кто приводит факты, вызывающие сомнение в правильности курса. управления страной - "всепропальщики".Татьяна Александровна ШаталоваА вы агитатор правящей элиты. потому, что вы не из тех. кто еле дожил до пенсии. а ему кукиш выставили ещё на три года. И не из тех, кого с работы выкинули в этом возрасте. (Потому. что хозяин - барин. И никакие законы не действуют.) И вы - не из тех самых 20 миллионов за чертой бедности по официальной государственной статистике. Что делается - то в России? Этих бедняков меньше стало? Нет. БОЛЬШЕ. За ковидный год прибавилось на 2. 5 миллиона - тоже по официальной статистике. Но вам то - что? Сытый голодного не разумеет. "Всепропальщики" - удобное клеймо, не правда. ли? Все. кто приводит факты, вызывающие сомнение в правильности курса. управления страной - "всепропальщики".Veter ___Я работаю, зарабатываю деньги, обеспечиваю себя и свою семью!!! Работы и вакансий с достойной зарплатой - в России предостаточно!!! Я не стремлюсь как вы и подобные вам - побыстрее слинять на пенсию, не работать а стонать сидя на диване что все плохо, обвиняя в своем ничтожестве всех вокруг, собирать всякую гадость со всех помоек в виде желтой прессы и выставлять это как показатель государства...EАErna АбихВсе смешал, защита границ Родины, пенсионные ревормы, образование. Не будет крепкой обороны - - ничего не будет!!!!!Татьяна Александровна ШаталоваЧего - ничего? Вы это скажите тем, кто еле дожил до пенсии - а ему кукиш выставили ещё на три года. Или тем, кого с работы выкинули в этом возрасте. (Потому. что хозяин - барин. И никакие законы не действуют.) Или тем самым 20ти миллионам за чертой бедности по официальной государственной статистике. есть такая аксиома... тем, кому нечего терять, кроме своих цепей - ничего не боятся.v2794 ВалерийАвтор и глуп и безграмотен, даже обидно, что прочитал.Татьяна Александровна ШаталоваАвтор отважился, накрывшись одеялом с головой, в маленькую щёлочку пискнуть правду.SamariumА Вы отважитесь на подобное ??? Или только накрывшись одеялом в маленькую щелочку можете пискнуть только критику в адрес этого автора???EАErna АбихСегодня уберите все ракеты вооружение России, завтра будите под ногами врагов, неужели не понятно? Самое важное защита рубежей России!!!Armer ГадоFИ лозунг - не нужно на нас нападать, мы сами свой народ уничтожим.EАErna АбихНе уничтожат, мы похуже жили, по талонам питались, путного ничего не видели, а выжили, зато войны не видели, ни мы ни наши дети. А это важнее. "Бедные" - тунеядцы и алкоголики. Маленькая пенсия у того, кто не работал. Во дворах по две машины, Турецкий пляж переполнен россиянами, магазины от еды ломятся, не гневите Бога, кто работает _-тот не голодаетArmer ГадоFУрапатриотизм грозит смертью государства. Нужно быть объективным.ВладленОт кого???ГлавныйЕсли здравый смысл для вас урапатриотизм, тогда что для вас патриотизм? Лизать сапоги натовскому солдату в обмен на банку консервов?Armer ГадоFВы за меня решать взялись, я смотрю. Тогда и я за вас решу. С позиции народной мудрости - у кого что болит... У вас болит, что вам лизать сапоги не дают?Armer ГадоFА по поводу здравого смысла - вы не правы.Игорь ВасилевскийВо все времена возрождение армии и флота на основе собственной промышленности - не важно где, в какие времена, приводило и к возрождению промышленности. Это знает самый тупой студент самого занюханного учебного заведения. Но я тихо умолкаю... Тут собрались такие умные эксперты по армии... ни дня не служившие нигде... Даже в ВОХРе не состоявшие... Уж они то точно скажут, что армия и промышленность - это две диаметрально противоположные вещи..SamariumУважаемый...вспомните историю нашей страны. Вначале была проведена коллективизация сельского хозяйства и индустриализация страны и лишь ПОТОМ перевооружение армии и флота....И Вы, позиционирующий себя, как знаток военного искусства, должны четко представлять, что на пустом месте или на развалинах былого ВС не усовершенствуешь.... В каком состоянии сейчас промышленное производство и сельское хозяйство поинтересуйтесь, только, ради Бога, не по данным Росстата....Просто НиколайВсё так!Veter ___Сильно рассмешили...))) Что из себя представляла коллективизация - отобрать у тех кто что-то боле-менее нажил и собрать все это в колхозы... Индустриализация при Ленине - опять-же отобрать у буржуев и скупить за золото России в германии оборудование... Любое развитие ВПК ведет к созданию новых технологий которые потом используются в гражданском хозяйстве!!! И как это интересно сейчас на "развалившихся" заводах - производится современное, превосходящее другие страны вооружение???))) К тому-же, заводы ВПК - это куча рабочих мест для гражданского населения и выпускают они еще массу гражданских вещей... А про то что сейчас "вся промышленность развалилось" - это сказки для дебилов...Горский ВикторСев. Корея и меньшим количеством вооружений держит дистанцию. А наращивание количества - это традиционное надувание щёк, для выбивания средств для ВПК и Армии. Видно в России ещё достаточно места, чтоб создавать эти свалки. - https://trinixy.ru/200666-kladbische-rossiyskih-tankov-v-sibiri.html кто понимает, догадается, что почти вся эта прелесть сюда пришла своим ходом, иногда прямо с конвейера. т.к. остановить его, оказывается, не так-то просто! Четыре "абрамса" в Польше - "Ужас, ужас!", а сотни баллистических ракет вдоль наших Юго-восточных границ - ... демонстрация добрососедских отношений!Veter ___Сколько Северных Корей можно разместить на территории России...???)))Горский ВикторВот и я говорю! А она никого не боится. А у нас всё время истерики, что нас кто-то хочет захватить с Запада. Кому мы на хрен нужны, если всё и так сбагриваем на Запад-Восток, по ценам, которые нам продиктуют. А вот это мне, кажется, посерьёзнее. - https://www.youtube.com/watch?v=VEYUsB_r60Y НО - НИКАКОЙ РЕАКЦИИ. До тех пор, как год назад у нас все фанеропроизводящие заводы встали! КИТАЙЦЫ ВЫВЕЗЛИ ВСЮ КАЧЕСТВЕННУЮ БЕРЁЗУ из Росссии! Аж сама Дума решала этот вопрос (возможно решила?)!Veter ___Кто вам сказал что Сев. Корея никого не боится??? Смысл организовывать с ней какую-то войну, если вся ее площадь равняется острову Сахалин и с природными богатствами там как-то тяжко... Единственное кому Сев. Корея нужна, это Юж. Корея, для объединение в одно государство... Но развязывать войну с гражданами одной национальности - как-то пока в ближайшем будущем не собираются... Да и Сев. Корея сейчас на уровне 60х - 70х годов прошлого века и в нее придется Юж. Кореи вкладывать кучу бвдла, для доведения ее по уровню до настоящего времени... А все остальное от вас только пустой бред их желтой прессы, статеек провокаторов созданных на зарубежные гранды, создающиеся для попыток создания смуты в России и проплачиваемые Европой и штатами...Горский ВикторА вы что, без оплаты мыслить не можете? Что вы все в какой-то проплате видите мысли других? Что сами без оплаты мозгами шевелить не можете? Каждый судит о других в меру своей испорченности. Мне, лично, трижды плевать, платят вам, или нет, а вы что завидуете? Дуйте дальше, не подаём.Veter ___Я совершенно бесплатно излагаю свои мысли в комментах!!! А провокационные статейки под заказ - пишутся за деньги, заинтересованных лиц в распространении этого дерьма!!! Даже простые статьи пишутся за деньги - это способ зарабатывания журналистов и писателей... Вы любитель читать всякую желтую прессу и выгребать оттуда кучи дерьма, это вас развлекает и на большее вы не способны, а только в дерьме ковыряться, тем более шевелить мозгами за их отсутствием...Горский ВикторНе с вашими способностями судить о том, что я читаю. Вы, судя по всему, вообще ничего не читаете, а только слушаете пропагандонов из прошлого, совершенно путая, что является дерьмом. Я, за свой трёп - ОТВЕЧАЮ, своим именем, фамилией и харей лица. Вы, спрятавшись под дешёвую латиницу, изображаете патриота, боясь даже указать свой возраст. По сему, вы, для меня - никто (как и для всех нормальных людей) и звать вас никак, потому что боитесь отвечать своей персоной за свою дешёвую совдеповскую пургу. Всего доброго!Veter ___Я вижу что происходит вокруг меня в реальности в России и об этом говорю!!! А ты примитивная тролльчатина, прикрывшись не известно чьим существующим или не существующим в реальности именем и не известно чьей фоткой, также твой нарисованный возраст от балды - льешь свое дерьмо засранец на Россию, откуда нибудь из хохлостана...oleg zhidkovСеверная Корея больше всего боится гражданской войны.Veter ___Дак поэтому Сев. Корея и закрыта от внешнего мира во всем (политически, экономически, в технологиях) и все внутри так-же как в 60-70х годад в СССР по идеологии, строю, вывескам с плакатами и Т.Д..... Видел пару лет назад подробный фильм о Сев. Корее и то его с огромным трудом и в виде исключения разрешили снять власти Сев. Кореи - полное впечатление что это СССР 60-70 г. один в один, в том числе и быт, только люди везде корейской национальности ходят по городам и деревням...Nikolay Kuchkovу этого кадра ветер в башке, кругозор муравья,не обращайте внимание на его пургу!)) Мы дожили до того.что у Северной Кореи покупаем станки с чпу.у нас отсутствуют целые отрасли производства-станкостроение.производство подшипников,приборостроение,микроэлектроника, исчезло производство ткацких станков,прядильных машин,а самолетостроение!!Летаем на Боингах и прочих иностранцах,в космической отрасли уже в хвосте-4е...и так далее.А этот с ветром в башке-трепач.да и только,шапкозакидатель.Знал бы он истинное положение дел в армии и флоте,не гнал бы эту самую пургу...Veter ___Чудик, во первых ты перепутал закупки микроэлектроники, станков из Юж. Кореи с Сев. Кореей - я долго смеялся...))) Во вторых, о Российской промышленности ты не имеешь никакого представления!!! Ты хоть раз на каком-либо производстве за последние 5-10 лет был??? А мне, по работе, приходится часто быть на самых различных производствах в России и заниматься техническими вещами с различным оборудованием... Ты являешься примитивным всепропальщиком и любителем почитать желтую прессу...Горский ВикторС ЧПУ, может и не покупаем, а элементы к ЧПУ - да. http://provednews.ru/article/46025-chto-severnaya-koreya-vezet-v-rossiyu-.htmlVeter ___Какие элементы из Сев. Кореи???))) Все измерительные приборы (подчеркиваю все и измерительные, о процессорах ни слова) меньше чем на сумму 90 млн $ и электрооборудования на 200 тыс. $...))) Ах да музыкальные инструменты на сумму $780 млн....)))Nikolay Kuchkovодно слово-"ветер"-пурга-синоним...бла-бла-бла...Veter ___К психиатру срочно обратись, надеюсь тебе еще успеют помочь...)))oleg zhidkovБудущий необходимый внутрисеверокорейский мир установить пока представляется сложным. Ведь одним это 2,5млн бюрократии необходимо наступить на горло своим властным амбициям, а остальной части сдержать возможное чувство мести. Думаю что это основная головная боль Ким Чен Ына. После этого можно развиваться в сторону южной Кореи и Китай сможет помочь.Veter ___Согласен. Там еще есть в Сев. Корее, неприкасаемость власти, примерно пожизненные должности и в том числе наследственность власти... Кто от такой кормушки и по факту образно говоря, возведение в святые, откажется...??? Поэтому там железные стены от всего, от внешнего мира и внутренняя структура самая жесткая во всем...Геннадий РязановА на кой хрен развитая экономика, если она будет служить обладающим военным превосходством , а народ будет кушать объедки с барского стола превосходящим в военном отношении нас , понятно найдутся шнурки которые будут прислуживать им и будут жить с рожей в сале и губищами в удовольствиях , А ОНИ НАКОЙ ХРЕН НАШЕЙ СТРАНЕ , НАРОДУ? - ЭТИ ТИХАНОВСКИЕ ,ЗЕЛЕНСКИЕ, ПОРОШЕНКИ , КРАВЧУКИ, НАВАЛЬНЫЕ И ПРОЧАЯ ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ ШЕЛУШПОНЬ ВКЛЮЧАЯ И ЧУБАЙСОВСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПРОЧЕЙ ЛИБЕРАЛИСТИЧЕСКОЙ МРАЗИ? НЕ БУДЕМ СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ ЗНАЧИТ СОГЛАСИМСЯ НА НАШЕ МИРНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!Владимр СемкинЯ бы радовался если бы не было так горько, был бы СССР при Сталине тогда да, а так мне какая разница кто мою спину нагибает свой олигарх, или чужой.ИИринаПутин не способен ,как советские генсеки ,развивать все отрасли страны . У него зацикленность на чём -то одном . Сначала он строил "великую энергетическую сверхдержаву ", но мировые цены на нефть и газ рухнули ,потом -"великую Православную сверхдержаву ", но народ не поддается поповским сказкам ,теперь вбухивает огромные деньги России в создание "великой вооруженной сверхдержавы ,что б всё боялись "Алексей ПлескачУ него НЕТ ЗАЦИКЛЕННОСТИ. Ему просто-напросто сопротивляются. Вот и всё. Слишком всё, что делает он и те, кто с ним - против тех, кто неспроста развалил советскую систему и развалил Союз. И далее - всё распродавал. А в регионах... Проблемы все - связаны с тем, что слишком наша страна - огромная! Нужно всё - новые кадры, взамен тех, кого снимают из "девяностническо-нулевых", новые - уникальные - технологии. ВСЁ нужно. И это - в условиях продолжающейся технологической изоляции и прочего! И Путин наш - СУМЕЛ. Сумел, где обойти, где - продавить - все эти барьеры. Порядок наводится. Где - быстрее и успешнее, где - медленно, где - вообще глухо. Но - НАВОДИТСЯ. Модернизация - идёт.АБАлександр БарановБлондинка? Как в школе училась, как родители воспитывали? Мало гоняли. Полнейшее неуважение к ним. Позор!!!!АБАлександр БарановБлондинка? Как в школе училась, как родители воспитывали? Мало гоняли. Полнейшее неуважение к ним. Позор!!!!СергейКакая армия..?? Нас уже предали и продали Китаю..Без выстрелов, без вооружений..,а так ..за откат..!!в московском кабинете...Сергей ПоплевинПо-моему всё просто - экономически несостоятельная страна просто не сможет не только укреплять и развивать армию. Она её даже прокормить не сможет. Отсюда простой вывод - укрепилась экономика, укрепилась армия. Автор в корне неправильно первый вопрос в своём опроснике сформулировал - попутал причину со следствием. Сознательно попутал, вертихвост...)))Александр Яковлевв нормальной стране экономика работает во всех отраслях, а у нас только на ВПК, МВД, Росгвардию, а народу кукишь.ГЕГригорьева ЕленаВ 'нормальных странах' не надо защищаться от 'нормальных стран'. Поэтому они спокойно могут свою экономику развивать во всех направлениях. А от нас того и гляди откусить пытаются или и вовсе расчленить и попользоваться. Так что думай, Саша, думай.Александр Яковлеввам придумали внешнего врага, а кусают, да не кусают, а рвут на части изнутри!!! Так что думай, Лена, думай.EАErna АбихЕщё как мечтают расчленить Россию на 15 - 20 частей. Это главная причина почему внутри России народ натравливают друг на друга, почему США так старался и старается а Запад на подхвате, да и Китай не откажется от своего куска если начнётся дележка.Комментировать
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