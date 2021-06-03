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Укрепление Вооруженных сил = экономическому возрождению?

Укрепление Вооруженных сил = экономическому возрождению?

Министерством обороны анонсировано создание новых соединений в ответ на активность НАТО у наших границ.

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Sasha Sokolov
все деньги на вооружение,НАТА вас окружает,затяните поясы,а то вас в плен возьмет это НАТО
Ирина
А как враги коммунистов бесновались против того ,что советские коммунисты вкладавали много денег в ВПК и армию .
Татьяна Александровна Шаталова
Автор - лукавый гусь. По принципу, ни нашим, ни вашим. Ни богу - свечка, ни чёрту - кочерга. Серединка на половинку. Вот - как плохо с экономикой, кроме огромных городов. Вот - как плохо с образованием (действительно плодятся дебилы). Он ещё забыл. как плохо с демографией. и как плохо с эпидемиями онкологии и туберкулёза. С растущей пропастью между 20 миллионами за чертой бедности и героями 10ти первых строчек журнала Форбс. да много, с чем плохо. И, тут же, юлит. Всё равно, я - в восторге от гонки вооружений и укрепления вооруженных сил. Боится? Ведь, сейчас, сатраповских законов много приняли. А Росгвардия превышает, наверное, уже, по численности, регулярные войска.
Veter ___
Типичная всепропальщица... И к тому-же зачем тебе законы для наведения порядка и Росгвардия, тебе-же интересней как в 90х с кучей преступности и перестрелками из автоматов в центре города по три раза в неделю - для тебя это очень весело...
Татьяна Александровна Шаталова
Дурак ты. Ветер. или как там тебя. Росгвардия вовсе не для уничтожения мафиозных кланов. Они сейчас процветают ещё лучше. чем в 90тые. Только более культурно. Хотя, и сейчас стреляют - ты, что не слышал? Росгвардия для тех самых 20 миллионов за чертой бедности, кому нечего терять, кроме своих цепей - и которые уже ничего не боятся.
Veter ___
Не смотри свои любимые "криминальные новости" и подобные передачи, также не ройся в помоях желтой прессы!!! Для твоего здоровья, обратись к психиатру и чем быстрее тем лучше, надеюсь он еще в силах тебе помочь...
Просто Николай
Вы правы!
Кремлебот Путина
Росгвардия ничего не сможет сделать с 20 миллионами тех, кто действительно ничего не боится, прежде всего по причине кратного численного меньшинства. И мне никто из таких как Вы до сих пор не ответил: по какому принципу насчитали именно 20 млн. "бедных"? Не 40, не 5, а именно 20?
Сергей Федоров
Точно, надо одновременно делать это.
Veter ___
Автор, ты противоречишь сам себе, у тебя тема как раз всепропальщика, под прикрытием якобы твоей радости за оборону, с представленными и заезженными популистскими лозунгами, о пенсионной реформе, о лживых криках что проблемы в России только накапливаются... Автор ни слова не сказал, что в реальности масса проблем в России решается...
Татьяна Александровна Шаталова
А вы агитатор правящей элиты. потому, что вы не из тех. кто еле дожил до пенсии. а ему кукиш выставили ещё на три года. И не из тех, кого с работы выкинули в этом возрасте. (Потому. что хозяин - барин. И никакие законы не действуют.) И вы - не из тех самых 20 миллионов за чертой бедности по официальной государственной статистике. Что делается - то в России? Этих бедняков меньше стало? Нет. БОЛЬШЕ. За ковидный год прибавилось на 2. 5 миллиона - тоже по официальной статистике. Но вам то - что? Сытый голодного не разумеет. "Всепропальщики" - удобное клеймо, не правда. ли? Все. кто приводит факты, вызывающие сомнение в правильности курса. управления страной - "всепропальщики".
Татьяна Александровна Шаталова
А вы агитатор правящей элиты. потому, что вы не из тех. кто еле дожил до пенсии. а ему кукиш выставили ещё на три года. И не из тех, кого с работы выкинули в этом возрасте. (Потому. что хозяин - барин. И никакие законы не действуют.) И вы - не из тех самых 20 миллионов за чертой бедности по официальной государственной статистике. Что делается - то в России? Этих бедняков меньше стало? Нет. БОЛЬШЕ. За ковидный год прибавилось на 2. 5 миллиона - тоже по официальной статистике. Но вам то - что? Сытый голодного не разумеет. "Всепропальщики" - удобное клеймо, не правда. ли? Все. кто приводит факты, вызывающие сомнение в правильности курса. управления страной - "всепропальщики".
Veter ___
Я работаю, зарабатываю деньги, обеспечиваю себя и свою семью!!! Работы и вакансий с достойной зарплатой - в России предостаточно!!! Я не стремлюсь как вы и подобные вам - побыстрее слинять на пенсию, не работать а стонать сидя на диване что все плохо, обвиняя в своем ничтожестве всех вокруг, собирать всякую гадость со всех помоек в виде желтой прессы и выставлять это как показатель государства...
Erna Абих
Все смешал, защита границ Родины, пенсионные ревормы, образование. Не будет крепкой обороны - - ничего не будет!!!!!
Татьяна Александровна Шаталова
Чего - ничего? Вы это скажите тем, кто еле дожил до пенсии - а ему кукиш выставили ещё на три года. Или тем, кого с работы выкинули в этом возрасте. (Потому. что хозяин - барин. И никакие законы не действуют.) Или тем самым 20ти миллионам за чертой бедности по официальной государственной статистике. есть такая аксиома... тем, кому нечего терять, кроме своих цепей - ничего не боятся.
v2794 Валерий
Автор и глуп и безграмотен, даже обидно, что прочитал.
Татьяна Александровна Шаталова
Автор отважился, накрывшись одеялом с головой, в маленькую щёлочку пискнуть правду.
Samarium
А Вы отважитесь на подобное ??? Или только накрывшись одеялом в маленькую щелочку можете пискнуть только критику в адрес этого автора???
Erna Абих
Сегодня уберите все ракеты вооружение России, завтра будите под ногами врагов, неужели не понятно? Самое важное защита рубежей России!!!
Armer ГадоF
И лозунг - не нужно на нас нападать, мы сами свой народ уничтожим.
Erna Абих
Не уничтожат, мы похуже жили, по талонам питались, путного ничего не видели, а выжили, зато войны не видели, ни мы ни наши дети. А это важнее. "Бедные" - тунеядцы и алкоголики. Маленькая пенсия у того, кто не работал. Во дворах по две машины, Турецкий пляж переполнен россиянами, магазины от еды ломятся, не гневите Бога, кто работает _-тот не голодает
Armer ГадоF
Урапатриотизм грозит смертью государства. Нужно быть объективным.
Владлен
От кого???
Главный
Если здравый смысл для вас урапатриотизм, тогда что для вас патриотизм? Лизать сапоги натовскому солдату в обмен на банку консервов?
Armer ГадоF
Вы за меня решать взялись, я смотрю. Тогда и я за вас решу. С позиции народной мудрости - у кого что болит... У вас болит, что вам лизать сапоги не дают?
Armer ГадоF
А по поводу здравого смысла - вы не правы.
Игорь Василевский
Во все времена возрождение армии и флота на основе собственной промышленности - не важно где, в какие времена, приводило и к возрождению промышленности. Это знает самый тупой студент самого занюханного учебного заведения. Но я тихо умолкаю... Тут собрались такие умные эксперты по армии... ни дня не служившие нигде... Даже в ВОХРе не состоявшие... Уж они то точно скажут, что армия и промышленность - это две диаметрально противоположные вещи..
Samarium
Уважаемый...вспомните историю нашей страны. Вначале была проведена коллективизация сельского хозяйства и индустриализация страны и лишь ПОТОМ перевооружение армии и флота....И Вы, позиционирующий себя, как знаток военного искусства, должны четко представлять, что на пустом месте или на развалинах былого ВС не усовершенствуешь.... В каком состоянии сейчас промышленное производство и сельское хозяйство поинтересуйтесь, только, ради Бога, не по данным Росстата....
Просто Николай
Всё так!
Veter ___
Сильно рассмешили...))) Что из себя представляла коллективизация - отобрать у тех кто что-то боле-менее нажил и собрать все это в колхозы... Индустриализация при Ленине - опять-же отобрать у буржуев и скупить за золото России в германии оборудование... Любое развитие ВПК ведет к созданию новых технологий которые потом используются в гражданском хозяйстве!!! И как это интересно сейчас на "развалившихся" заводах - производится современное, превосходящее другие страны вооружение???))) К тому-же, заводы ВПК - это куча рабочих мест для гражданского населения и выпускают они еще массу гражданских вещей... А про то что сейчас "вся промышленность развалилось" - это сказки для дебилов...
Горский Виктор
Сев. Корея и меньшим количеством вооружений держит дистанцию. А наращивание количества - это традиционное надувание щёк, для выбивания средств для ВПК и Армии. Видно в России ещё достаточно места, чтоб создавать эти свалки. - https://trinixy.ru/200666-kladbische-rossiyskih-tankov-v-sibiri.html кто понимает, догадается, что почти вся эта прелесть сюда пришла своим ходом, иногда прямо с конвейера. т.к. остановить его, оказывается, не так-то просто! Четыре "абрамса" в Польше - "Ужас, ужас!", а сотни баллистических ракет вдоль наших Юго-восточных границ - ... демонстрация добрососедских отношений!
Veter ___
Сколько Северных Корей можно разместить на территории России...???)))
Горский Виктор
Вот и я говорю! А она никого не боится. А у нас всё время истерики, что нас кто-то хочет захватить с Запада. Кому мы на хрен нужны, если всё и так сбагриваем на Запад-Восток, по ценам, которые нам продиктуют. А вот это мне, кажется, посерьёзнее. - https://www.youtube.com/watch?v=VEYUsB_r60Y НО - НИКАКОЙ РЕАКЦИИ. До тех пор, как год назад у нас все фанеропроизводящие заводы встали! КИТАЙЦЫ ВЫВЕЗЛИ ВСЮ КАЧЕСТВЕННУЮ БЕРЁЗУ из Росссии! Аж сама Дума решала этот вопрос (возможно решила?)!
Veter ___
Кто вам сказал что Сев. Корея никого не боится??? Смысл организовывать с ней какую-то войну, если вся ее площадь равняется острову Сахалин и с природными богатствами там как-то тяжко... Единственное кому Сев. Корея нужна, это Юж. Корея, для объединение в одно государство... Но развязывать войну с гражданами одной национальности - как-то пока в ближайшем будущем не собираются... Да и Сев. Корея сейчас на уровне 60х - 70х годов прошлого века и в нее придется Юж. Кореи вкладывать кучу бвдла, для доведения ее по уровню до настоящего времени... А все остальное от вас только пустой бред их желтой прессы, статеек провокаторов созданных на зарубежные гранды, создающиеся для попыток создания смуты в России и проплачиваемые Европой и штатами...
Горский Виктор
А вы что, без оплаты мыслить не можете? Что вы все в какой-то проплате видите мысли других? Что сами без оплаты мозгами шевелить не можете? Каждый судит о других в меру своей испорченности. Мне, лично, трижды плевать, платят вам, или нет, а вы что завидуете? Дуйте дальше, не подаём.
Veter ___
Я совершенно бесплатно излагаю свои мысли в комментах!!! А провокационные статейки под заказ - пишутся за деньги, заинтересованных лиц в распространении этого дерьма!!! Даже простые статьи пишутся за деньги - это способ зарабатывания журналистов и писателей... Вы любитель читать всякую желтую прессу и выгребать оттуда кучи дерьма, это вас развлекает и на большее вы не способны, а только в дерьме ковыряться, тем более шевелить мозгами за их отсутствием...
Горский Виктор
Не с вашими способностями судить о том, что я читаю. Вы, судя по всему, вообще ничего не читаете, а только слушаете пропагандонов из прошлого, совершенно путая, что является дерьмом. Я, за свой трёп - ОТВЕЧАЮ, своим именем, фамилией и харей лица. Вы, спрятавшись под дешёвую латиницу, изображаете патриота, боясь даже указать свой возраст. По сему, вы, для меня - никто (как и для всех нормальных людей) и звать вас никак, потому что боитесь отвечать своей персоной за свою дешёвую совдеповскую пургу. Всего доброго!
Veter ___
Я вижу что происходит вокруг меня в реальности в России и об этом говорю!!! А ты примитивная тролльчатина, прикрывшись не известно чьим существующим или не существующим в реальности именем и не известно чьей фоткой, также твой нарисованный возраст от балды - льешь свое дерьмо засранец на Россию, откуда нибудь из хохлостана...
oleg zhidkov
Северная Корея больше всего боится гражданской войны.
Veter ___
Дак поэтому Сев. Корея и закрыта от внешнего мира во всем (политически, экономически, в технологиях) и все внутри так-же как в 60-70х годад в СССР по идеологии, строю, вывескам с плакатами и Т.Д..... Видел пару лет назад подробный фильм о Сев. Корее и то его с огромным трудом и в виде исключения разрешили снять власти Сев. Кореи - полное впечатление что это СССР 60-70 г. один в один, в том числе и быт, только люди везде корейской национальности ходят по городам и деревням...
Nikolay Kuchkov
у этого кадра ветер в башке, кругозор муравья,не обращайте внимание на его пургу!)) Мы дожили до того.что у Северной Кореи покупаем станки с чпу.у нас отсутствуют целые отрасли производства-станкостроение.производство подшипников,приборостроение,микроэлектроника, исчезло производство ткацких станков,прядильных машин,а самолетостроение!!Летаем на Боингах и прочих иностранцах,в космической отрасли уже в хвосте-4е...и так далее.А этот с ветром в башке-трепач.да и только,шапкозакидатель.Знал бы он истинное положение дел в армии и флоте,не гнал бы эту самую пургу...
Veter ___
Чудик, во первых ты перепутал закупки микроэлектроники, станков из Юж. Кореи с Сев. Кореей - я долго смеялся...))) Во вторых, о Российской промышленности ты не имеешь никакого представления!!! Ты хоть раз на каком-либо производстве за последние 5-10 лет был??? А мне, по работе, приходится часто быть на самых различных производствах в России и заниматься техническими вещами с различным оборудованием... Ты являешься примитивным всепропальщиком и любителем почитать желтую прессу...
Горский Виктор
С ЧПУ, может и не покупаем, а элементы к ЧПУ - да. http://provednews.ru/article/46025-chto-severnaya-koreya-vezet-v-rossiyu-.html
Veter ___
Какие элементы из Сев. Кореи???))) Все измерительные приборы (подчеркиваю все и измерительные, о процессорах ни слова) меньше чем на сумму 90 млн $ и электрооборудования на 200 тыс. $...))) Ах да музыкальные инструменты на сумму $780 млн....)))
Nikolay Kuchkov
одно слово-"ветер"-пурга-синоним...бла-бла-бла...
Veter ___
К психиатру срочно обратись, надеюсь тебе еще успеют помочь...)))
oleg zhidkov
Будущий необходимый внутрисеверокорейский мир установить пока представляется сложным. Ведь одним это 2,5млн бюрократии необходимо наступить на горло своим властным амбициям, а остальной части сдержать возможное чувство мести. Думаю что это основная головная боль Ким Чен Ына. После этого можно развиваться в сторону южной Кореи и Китай сможет помочь.
Veter ___
Согласен. Там еще есть в Сев. Корее, неприкасаемость власти, примерно пожизненные должности и в том числе наследственность власти... Кто от такой кормушки и по факту образно говоря, возведение в святые, откажется...??? Поэтому там железные стены от всего, от внешнего мира и внутренняя структура самая жесткая во всем...
Геннадий Рязанов
А на кой хрен развитая экономика, если она будет служить обладающим военным превосходством , а народ будет кушать объедки с барского стола превосходящим в военном отношении нас , понятно найдутся шнурки которые будут прислуживать им и будут жить с рожей в сале и губищами в удовольствиях , А ОНИ НАКОЙ ХРЕН НАШЕЙ СТРАНЕ , НАРОДУ? - ЭТИ ТИХАНОВСКИЕ ,ЗЕЛЕНСКИЕ, ПОРОШЕНКИ , КРАВЧУКИ, НАВАЛЬНЫЕ И ПРОЧАЯ ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ ШЕЛУШПОНЬ ВКЛЮЧАЯ И ЧУБАЙСОВСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПРОЧЕЙ ЛИБЕРАЛИСТИЧЕСКОЙ МРАЗИ? НЕ БУДЕМ СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ ЗНАЧИТ СОГЛАСИМСЯ НА НАШЕ МИРНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ!
Владимр Семкин
Я бы радовался если бы не было так горько, был бы СССР при Сталине тогда да, а так мне какая разница кто мою спину нагибает свой олигарх, или чужой.
Ирина
Путин не способен ,как советские генсеки ,развивать все отрасли страны . У него зацикленность на чём -то одном . Сначала он строил "великую энергетическую сверхдержаву ", но мировые цены на нефть и газ рухнули ,потом -"великую Православную сверхдержаву ", но народ не поддается поповским сказкам ,теперь вбухивает огромные деньги России в создание "великой вооруженной сверхдержавы ,что б всё боялись "
Алексей Плескач
У него НЕТ ЗАЦИКЛЕННОСТИ. Ему просто-напросто сопротивляются. Вот и всё. Слишком всё, что делает он и те, кто с ним - против тех, кто неспроста развалил советскую систему и развалил Союз. И далее - всё распродавал. А в регионах... Проблемы все - связаны с тем, что слишком наша страна - огромная! Нужно всё - новые кадры, взамен тех, кого снимают из "девяностническо-нулевых", новые - уникальные - технологии. ВСЁ нужно. И это - в условиях продолжающейся технологической изоляции и прочего! И Путин наш - СУМЕЛ. Сумел, где обойти, где - продавить - все эти барьеры. Порядок наводится. Где - быстрее и успешнее, где - медленно, где - вообще глухо. Но - НАВОДИТСЯ. Модернизация - идёт.
Александр Баранов
Блондинка? Как в школе училась, как родители воспитывали? Мало гоняли. Полнейшее неуважение к ним. Позор!!!!
Александр Баранов
Блондинка? Как в школе училась, как родители воспитывали? Мало гоняли. Полнейшее неуважение к ним. Позор!!!!
Сергей
Какая армия..?? Нас уже предали и продали Китаю..Без выстрелов, без вооружений..,а так ..за откат..!!в московском кабинете...
Сергей Поплевин
По-моему всё просто - экономически несостоятельная страна просто не сможет не только укреплять и развивать армию. Она её даже прокормить не сможет. Отсюда простой вывод - укрепилась экономика, укрепилась армия. Автор в корне неправильно первый вопрос в своём опроснике сформулировал - попутал причину со следствием. Сознательно попутал, вертихвост...)))
Александр Яковлев
в нормальной стране экономика работает во всех отраслях, а у нас только на ВПК, МВД, Росгвардию, а народу кукишь.
Григорьева Елена
В 'нормальных странах' не надо защищаться от 'нормальных стран'. Поэтому они спокойно могут свою экономику развивать во всех направлениях. А от нас того и гляди откусить пытаются или и вовсе расчленить и попользоваться. Так что думай, Саша, думай.
Александр Яковлев
вам придумали внешнего врага, а кусают, да не кусают, а рвут на части изнутри!!! Так что думай, Лена, думай.
Erna Абих
Ещё как мечтают расчленить Россию на 15 - 20 частей. Это главная причина почему внутри России народ натравливают друг на друга, почему США так старался и старается а Запад на подхвате, да и Китай не откажется от своего куска если начнётся дележка.

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