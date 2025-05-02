США раскрыли союзникам по «Пяти глазам» данные о КНР и РФ в космосе — Times

Важными разведданными об операциях Китая и России в космосе начали делиться США с союзниками по разведывательному альянсу «Пять глаз» (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия), 30 апреля сообщает газета The Times.
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