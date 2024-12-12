Родным предложили самим доставить в Пермь тело погибшего на СВО мобилизованного

Родным погибшего на СВО мобилизованного из Перми пришлось бороться за возвращение его тела.Пермском крае семья погибшего мобилизованного Антона Ратегова столкнулась с чередой трудностей, связанных с возвращением тела и организацией похорон.
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