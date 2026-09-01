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Новости Тамбова

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Промпроизводство в Тамбовской области выросло на 8,2%

Промпроизводство в Тамбовской области выросло на 8,2%

В январе-июле 2026 года индекс промышленного производства в Тамбовской области увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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