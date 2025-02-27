ФСБ ждут масштабные изменения. Чекисты возьмутся за мигрантов: INSIDER BLACK

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о грядущих значительных реформах в структуре ведомства: ключевым направлением станет активное противодействие нелегальной миграции и контроль за лицами, вернувшимися из зоны СВО, в особенности бывшими заключенными.
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