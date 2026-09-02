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Стало известно, сколько будет стоить Tenet T9, и кто станет конкурентом

Стало известно, сколько будет стоить Tenet T9, и кто станет конкурентом

По оценке заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ольги Петровой, полноразмерный кроссовер Tenet T9 будет конкурировать на российском рынке с Geely Monjaro, Chery Tiggo 9, GAC GS8, Jeland J8, а также с более дорогими моделями, например Exeed VX.

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