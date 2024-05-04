@ Петр Ковалев/ТАСС Tекст: Олег Исайченко В ЕС обсуждается вопрос непризнания результатов президентских выборов в России 2024 года в ситуации, когда сами россияне сочли их легитимными.
Запад ради воровства вступил в конфликт с миллионами российских избирателей
Комментарии
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Eduard
Нам не интересно мнение сумасшедших в Европе.Все их Рекомендации европейцам надо вставить в "задний проход".Я не признаю выборы в Европе,все подкуплено.В некоторых страна народ вообще Президентов не выбирает,партии им ихподсовывают.Тоесть "договорняк" вы Нас выбирите,а мы потом Вас!Нормальные такие якобы "выборы"!
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4 час.
Eduard
Наши выборы,это Наши выборы,Европу они не касаются.Европа никогда в жизни нас о легитимности выборов в их Европе не спрашивала! Вот и мы не будим.Пусть внутри союза фальшивого играют в эти "Признания выборов"!
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4 час.
Людмила Свириденко
Хорошо, не признали нашего президента. Дальше как? Общаться худо-бедно надо. Какие-то разговоры, переговоры вести тоже надо. А как они собираются это делать? В варианте: признавать нельзя не признавать?
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3 час.
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