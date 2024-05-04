Запад ради воровства вступил в конфликт с миллионами российских избирателей

Eduard Нам не интересно мнение сумасшедших в Европе.Все их Рекомендации европейцам надо вставить в "задний проход".Я не признаю выборы в Европе,все подкуплено.В некоторых страна народ вообще Президентов не выбирает,партии им ихподсовывают.Тоесть "договорняк" вы Нас выбирите,а мы потом Вас!Нормальные такие якобы "выборы"!

Eduard Наши выборы,это Наши выборы,Европу они не касаются.Европа никогда в жизни нас о легитимности выборов в их Европе не спрашивала! Вот и мы не будим.Пусть внутри союза фальшивого играют в эти "Признания выборов"!